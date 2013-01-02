Ярославский уверяет, что из футбола уходить не собирается

Харьковский бизнесмен, бывший владелец футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский заверяет, что на сегодняшний день у него нет проектов в украинском футболе.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя распространенную в СМИ информацию о якобы приобретении им футбольного клуба «Металлург» (Запорожье) за 20 миллионов евро.

«Я думаю, что 20 миллионов евро сегодня уже ни один клуб не стоит в Украине. Потому первое, что не соответствует действительности, – это 20 миллионов евро. Я бы не сказал, что это правда (приобретение запорожского «Металлурга» - УНИАН), но в мире вообще нет ничего невозможного, я вам так скажу», - заметил А.Ярославский.

«Нет, сейчас у меня нет проектов в украинском футболе», - добавил он.

Комментируя информацию о том, что руководство запорожского «Металлурга» якобы опровергло продажу клуба, А.Ярославский также сказал: «В Одессе говорят: как вы говорите, так вы и правы. Раз они опровергают, значит, они правы».

В то же время бизнесмен подчеркнул, что не собирается «уходить из футбола».

«Я же в футболе. Если я сюда попал, то попал навсегда. Из футбола я уходить не собираюсь! Обязательно будут проекты, и проекты, скажу, не маленькие», - заметил А.Ярославский.

Бизнесмен заметил, что спортивные проекты, которые он намерен реализовать, будут связаны исключительно с футболом.

«Они (проекты – УНИАН) будут связаны с футболом. Они не будут связаны, ни с баскетболом, ни с теннисом. Единственное, что у меня есть, «Олимп» - регби, успешный клуб в Харькове. Его я буду поддерживать, потому что там мои друзья. А большой проект – это будет футбольный проект, в футбольной индустрии. Его можно ожидать в любой момент», - сказал А.Ярославский.

Как сообщили ряд украинских СМИ, А.Ярославский 31 декабря 2012 года якобы приобрел ФК «Металлург» (Запорожье). По данным изданий, стоимость соглашения составляла 20 млн евро. При этом якобы А.Ярославский планировал увеличить годовой бюджет этого клуба до 50 млн евро.

В то же время «Комментарии. Запорожье» опубликовало официальное заявление запорожского «Металлурга», в котором было сказано, что клуб не менял владельца. «Это чья-то несмешная новогодняя шутка. «Металлург» ни Ярославскому, ни кому-то другому не продавался. Команда готовится к сборам в Турции», - сообщил изданию менеджмент клуба.