Из ”Милана” может уйти Кака, но прийти Роналдиньо

Плеймейкер "Милана" Кака в своем очередном интервью не стал полностью исключать вариант с переходом в "Реал". На этой неделе появилась информация о том, что мадридский суперклуб, изрядно потратившийся этим летом, в январе вновь попытается приобрести бразильца, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Reuters.

Сам Кака по этому поводу заметил: "Вообще-то мой контракт рассчитан до 2011 года. Я не спешу его продлевать, так же как и "Милан". Мадридцам нужно обращаться к Берлускони. Если они придут к соглашению, тогда хорошо, если нет - я останусь".

При этом Кака попросили прокомментировать ситуацию с Роналдинью, будущее которого в "Барселоне" под вопросом, а одним из претендентов на бразильца считают миланский клуб. "Каждый раз, когда мы встречаемся в сборной, он расспрашивает меня о "Милане". О команде, о клубе. Не знаю, придет ли он. Но он думает о "Милане", - отметил Кака.

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