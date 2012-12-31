Новый владелец Металлиста пообещал увеличить премиальные

Новый владелец футбольного клуба «Металлист» Сергей Курченко заявил о продолжении сотрудничества с тренером и администраторами команды и очертил стратегию развития ФК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в размещенном на официальном сайте ФК «Металлист» сообщении.

Согласно сообщению, 30 декабря в Киеве, в офисе Группы компаний «Газ Украины», состоялась встреча нового владельца харьковского «Металлиста» С.Курченко с главным тренером команды Мироном Маркевичем, генеральным директором Сергеем Воликом и спортивным директором Евгением Красниковым.

Встреча была призвана ответить на целый ряд острых вопросов, связанных с ближайшими и среднесрочными планами нового владельца, а также со стратегией развития команды, отмечается в сообщении.

Участники сошлись в высокой оценке деятельности предыдущего владельца клуба - бизнесмена Александра Ярославского. С.Курченко подчеркнул, что благодарен А.Ярославскому за то, что тот обеспечил прорыв в развитии «Металлиста» и сделал неоценимый вклад в развитие украинского футбола.

Все согласились с тем, что стабильная «бронза» Чемпионата Украины - это достижение, на котором нельзя останавливаться. Новый владелец команды пообещал, что в ближайшее время команду ждет еще более впечатляющий прогресс.

Тренеру и администраторам команды было обещано продолжение сотрудничества согласно контрактам, а также постепенное увеличение вознаграждения игрокам и совершенствование тренировочной базы. В частности, С.Курченко намерен в ближайшее время, как и обещал, выкупить у городской власти стадион «Металлист».

С.Курченко выразил уверенность, что будущее клуба и команды - в подрастающем поколении, и сообщил, что намерен делать серьезные вложения в подготовку юных футболистов.

Кроме того, С.Курченко выразил твердое намерение встретиться с командой в канун ее вылета на тренировочные сборы в Дубай. Он также подчеркнул важную роль фан-клуба и болельщиков и сообщил, что наиболее активные из них будут приглашены в Англию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Металлист» встретится с «Ньюкаслом» на стадионе Сент-Джеймс Парк. Матч состоится 14 февраля, и в ближайшее время будут объявлены условия конкурса, наиболее активные участники которого поедут в Ньюкасл.

Новый владелец команды подтвердил намерение усилить работу с болельщиками клуба и их организаторами и сообщил о начале разработки специальной программы обратной связи «болельщик-команда».

М.Маркевич, в свою очередь, подчеркнул, что поставлены задания очень амбициозные и сложные, но «ставить планку высоко - это хороший тон, это по-спортивному».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря харьковский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «Газ Украины», главным бенефициаром которой является С.Курченко, относительно приобретения ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Впоследствии С.Курченко заявил о своем намерении увеличить инвестиции в команду.

Справка УНИАН. Харьковский ФК «Металлист» создан в декабре 1925 года при коллективе Харьковского паровозостроительного завода (в настоящее время ГП «Завод им. Малышева»). ФК «Металлист» на сегодняшний день играет в украинской футбольной премьер-лиге. Обладатель Кубка СССР, шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины, финалист Кубка СССР и Кубка Украины.

В последние годы «Металлист» выступает в соревнованиях Лиги Европы, в частности, в сезоне 2011/2012 команда выбыла на стадии борьбы за выход в 1/4. В этом году «Металлист» досрочно, за два тура до завершения группового турнир в ЛЕ, с первого места вышел в следующую, весеннюю, фазу соревнований 2012/2013.