Маркевич продолжит тренировать «Металлист»

В Киеве состоялась встреча нового владельца ФК "Металлист" Сергея Курченко с топ-менеджерами клуба Сергеем Воликом и Евгением Красниковым. Курченко отметил необходимость формирования новой более амбициозной стратегии развития клуба и подтвердил свое намерение увеличить инвестиции в команду. В ближайшее время менеджмент ФК "Металлист" подготовит свои предложения по трансферной политике клуба и другим ключевым вопросам деятельности, сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

Сергей Курченко также подчеркнул, что высоко ценит работу тренерского штаба во главе с Мироном Маркевичем. В ближайшее время бизнесмен намерен провести расширенное совещание с участием главного тренера команды для выработки перспективной программы действий.