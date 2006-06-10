Франкфуртская полиция арестовала 20 английских болельщиков

Немецкая полиция арестовала 20 футбольных болельщиков из Англии и Германии, которые затеяли потасовку возле центрального вокзала Франкфурта, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

В этом городе сборная Англии сыграет первый матч чемпионата мира против сборной Парагвая. По данным немецкой полиции, в городе собралось около 30 тысяч английских фанатов. Лишь половина из них имеют билеты на первую игру. Остальные собираются смотреть футбол в барах и ресторанах на больших экранах. Английские болельщики считаются самыми агрессивными в Европе. В 98-ом году на чемпионате мира во Франции и на Евро-2000 в Бельгии они ввязывались в массовые столкновения с полицией.