Новоиспеченный тренер твердо намерен повезти сборную Украины в Бразилию

Главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко обещает приложить максимум усилий для того, чтобы сборная прошла отборочный этап и попала в финальную часть футбольного чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Как сообщили УНИН в пресс-службе Федерации футбола Украины, М.Фоменко отметил, что понимает, что турнирная ситуация в отборочном туре очень сложная (украинская сборная на предпоследнем месте в группе – УНИАН). Также он понимает, какая на нем лежит ответственность.

«В то же время наше турнирное положение не безнадежно. В любом случае я не отказываюсь от выполнения поставленной цели (попасть в финальную часть – УНИАН). Я приложу максимальные усилия для того, чтобы национальная сборная достойно прошла отборочный этап и попала в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Во всяком случае, мы будем играть в агрессивный, атакующий, направленный исключительно на победу футбол», - сказал М.Фоменко.

Он сообщил, что перед следующим матчем в группе - с Норвегией, который состоится 6 февраля, планирует посетить учебно-тренировочные сборы клубов, в которых он видит кандидатов в национальную сборную страны.

М.Фоменко обещает, что в сборной обязательно будут новые лица. «Сейчас я анализирую и собираю информацию о кандидатах. Как я уже говорил, планирую посетить сборы клубов. Пообщаться с тренерами, президентами, оценить готовность игроков и только после этого сделать необходимые выводы. Но я не сомневаюсь, что новички в сборной обязательно будут. Хочу, чтобы мы вместе создали в сборной ответственную атмосферу и заряженность коллектива на победу в каждом матче», - сказал М.Фоменко.