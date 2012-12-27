Ахметов говорит, что решение Ярославского его «шокировало»

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте «Шахтера».

«О том, что Александр Владиленович решил передать клуб другому инвестору, я узнал вечером накануне официального заявления об этом. Ярославский позвонил мне и сказал, что принял такое решение. У меня не было ни возможности, ни времени его убедить, и, если честно, эта новость меня шокировала. Я сразу подумал, как это отразится на ФК «Металлист» и вообще на всем украинском футболе. Ведь «Металлист» зарекомендовал себя командой, которая демонстрирует хороший, яркий атакующий футбол, командой, с которой играть тяжело и победу над которой особенно ценишь».

Ахметов также отметил, что с Ярославским его связывает многолетняя дружба. «В свое время я порекомендовал ему обратить внимание на футбол, а конкретно на ФК« Металлист ». Я глубоко благодарен ему за то, что он принял харьковскую команду, когда та находилась в Первой лиге, и вывел «Металлист» на высокий европейский уровень. То, что Ярославский сделал для ФК «Металлист» и в целом для украинского футбола, заслуживает самые хорошие слова».

Кроме того, президент «Шахтера» прокомментировал заявление нового владельца «Металлиста»:

«Я услышал заявление нового владельца харьковского клуба - заявление очень амбициозное и очень интересное. И хочу сказать, что мы всегда будем болеть за «Металлист», когда он выступает на европейской арене, мы всегда будем болеть за «Металлист», когда он играет против киевского «Динамо»... Мы можем только приветствовать высокую конкуренцию в чемпионате Украины. Но для нас победа - только золото, а серебро - поражение. «Шахтер» сделает все, чтобы качество нашей игры позволяло всегда держать золотые медали чемпионата страны в наших руках», - резюмировал Ахметов.