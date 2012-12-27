Абрамович хочет перекупить форварда у Ахметова

Владелец лондонского "Челси" - российский бизнесмен Роман Абрамович - выделит новому тренеру своего клуба Рафаэлю Бенитесу 150 миллионов фунтов на зимнюю трансферную кампанию, пишет newsru cо ссылкой на издание Sunday Express.

По данным издания, 50 миллионов из этой суммы "аристократы" потратят на колумбийского форварда "Атлетико" Радамеля Фалькао. А еще 35 миллионов "Челси" готов заплатить за бразильского нападающего "Шахтера" Виллиана.

Оба футболиста призваны составить конкуренцию главной на сегодняшний день ударной силе лондонского клуба в лице испанца Фернандо Торреса.

Также планируется вернуть в команду Ромелу Лукаку, выступающего на правах аренды за "Вест Бромвич".