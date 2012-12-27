Эрикссон с удовольствием поработал бы в Украине, но уже знал решение ФФУ

Об этом сообщил телеканалу "Интер" представитель тренера по связям с общественностью Лоренсо Пауло.

"Это было очень" скользкое "предложение, мистера Эрикссона во время его визита в Киев только спросили, хочет ли он поработать со сборной Украины, а конкретных бесед ни об условиях контракта, ни по финансовым вопросам не было", - рассказал он.

"Поверьте, с вашей сборной мистер Эрикссон поработал бы с удовольствием", - заверил Пауло. "А не поехали мы в Киев, потому что знали о решении назначить на эту должность мистера Фоменко. Мы желаем ему успеха на этом посту", - резюмировал представитель шведского тренера.

Чемпион