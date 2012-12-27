Эрикссон с удовольствием поработал бы в Украине, но уже знал решение ФФУ
08:45, 27 декабря 2012Спорт
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Шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон уже перед заседанием исполкомома ФФУ знал, что не будет тренером сборной Украины.
Эрикссона в Киеве даже не спросили об условиях контракта. Фото: footblogger.ru
Об этом сообщил телеканалу "Интер" представитель тренера по связям с общественностью Лоренсо Пауло.
"Это было очень" скользкое "предложение, мистера Эрикссона во время его визита в Киев только спросили, хочет ли он поработать со сборной Украины, а конкретных бесед ни об условиях контракта, ни по финансовым вопросам не было", - рассказал он.
"Поверьте, с вашей сборной мистер Эрикссон поработал бы с удовольствием", - заверил Пауло. "А не поехали мы в Киев, потому что знали о решении назначить на эту должность мистера Фоменко. Мы желаем ему успеха на этом посту", - резюмировал представитель шведского тренера.
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