Украинская сборная по футболу получила нового тренера

Федерация футбола Украины избрала Михаила Фоменко главным тренером национальной сборной Украины по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли члены Исполкома ФФУ на своем сегодняшнем заседании.

Единственным конкурентом М.Фоменко на эту должность оставался шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон.

Должность тренера главной украинской команды была вакантной с конца сентября этого года, когда Олег Блохин покинул сборную и согласился возглавить свой прежний клуб «Динамо» (Киев). После этого руководство ФФУ официально предлагало возглавить украинскую национальную сборную сначала одному из лучших украинских форвардов всех времен Андрею Шевченко, а затем английскому специалисту Харри Реднаппу, однако оба отказались.

Справка. Михаил Иванович Фоменко (19 сентября 1948, с. Малая Рыбица, Сумская область, Украинская ССР) — советский футболист, защитник и полузащитник. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Динамо» (Киев). Игрок сборной СССР (1972—1977). Мастер спорта международного класса (1975). Заслуженный мастер спорта СССР (1975).

После завершения игровой карьеры — футбольный тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.