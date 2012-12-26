Добкин озвучил, за сколько может продать стадион «Металлист»
Стоимость областного спортивного комплекса «Металлист» должна быть не меньше 70 млн дол.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, говоря о возможности продажи новому владельцу футбольного клуба “Металлист” Сергею Курченко коммунальной доли собственности харьковского стадиона.
М.Добкин отметил, что городская и областная власти готовы продать стадион “Металлист” новому владельцу клуба.
Губернатор отметил, что точная стоимость стадиона будет определена после проведения оценки соответствующей структурой.
“Стоимость стадиона определена пока еще очень приблизительно. Как и любой объект коммунальной собственности, он будет оценен структурой, которая имеет право на такую деятельность, после этого будет вынесено предложение о продаже, потому что решение о продаже должен принимать депутатский корпус. Я думаю, сумма будет не меньше 70 млн дол в эквиваленте”, - сказал М.Добкин.
Он заметил, что после 18 января с С.Курченко будет проведена встреча, на которой ему объявят предложение о стоимости стадиона “Металлист”.
“Владелец выразил желание выкупить государственную и коммунальную доли стадиона. После 18-19 января мы проведем встречу в Харькове, которая будет посвящена непосредственно этому вопросу. Я думаю, выйдем уже на конкретные цифры и конкретные даты”, - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что полученные от продажи ОСК “Металлист” средства планируется направить на инфрастуктурные объекты региона.
М.Добкин также отметил, что он лично обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой позволить областным властям в полном объеме использовать эти средства на предусмотренные инфраструктурные и социальные объекты региона.
“Я в обязательном порядке обращусь к главе государства, Президенту Украины, для того, чтобы вся сумма без исключений осталась в областном бюджете, и мы могли ее стопроцентно использовать. Перед тем, как я буду обращаться к главе государства, я хочу показать ему, на что наша территориальная община собирается израсходовать эти средства. Вы понимаете, что я не пойду с незначительными вопросами к главе государства”, - подчеркнул он.
Губернатор также поблагодарил прежнего владельца СК “Металлист” за сделанный вклад в развитие харьковского футбола.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.
20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.
21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.
24 декабря, О.Ярославский заявил, что сложил с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.
В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является Сергей Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.
26 декабря на официальном сайте ФК «Металлист» появилась информация со ссылкой на С.Курченко в которой новый владелец харьковского футбольного клуба «Металлист» заявил о желании выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.
Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославського (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн. дол. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.