Министр спорта РФ раскритиковал идею чемпионата СНГ по футболу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Чтобы высказать отношение к этому проекту, его надо хотя бы увидеть – не из газет, не от наших авторов, спикеров различных. Сегодня мы ведем дискуссию ни о чем. Мы сначала заявляем, а потом пытаемся что-то обсуждать. Если говорить о чемпионате СНГ, то я не вижу ни одного мотива», - сказал В.Мутко.

«Последнее время из футбола выходит десятки непродуманных идей, что уводит от проблем футбола», - добавил министр.

При этом он отметил, что интерес к футболу и посещаемость матчей падает.

В.Мутко уверен, что если спросить любого футболиста, то он будет против проведения чемпионата СНГ по футболу.

«Никто ничего не обсуждает. Несколько человек что-то придумали и давайте все бежать, всю страну разворачивать. На самом деле российский футбол и наша премьер-лига входит в десятку лучших чемпионатов Европы», - сказал он.

По словам В.Мутко, если, например, итальянским или английским клубам предложить с кем-то объединиться, то это вызовет смех.

Он посоветовал футбольным клубам пробиваться в Лигу чемпионов, в рамках которой можно получить возможность играть с лучшими европейскими клубами.

В.Мутко отметил, что чемпионат СНГ по футболу придумали два человека, сейчас они получат политическую поддержку и всем участникам придется молчать и исполнять.

«Мы сейчас ставим новую цель, ложную, на мой взгляд», - убежден он.

Министр спорта РФ сообщил, что не имеет концепции проведения этого чемпионата, и поэтому возникает много вопросов.

«Если люди, которые имеют к футболу отношение, есть люди, которые в бизнесе хорошо разбираются и считают, что в футболе хорошо разбираются. Я предложил этим товарищам – давайте мы из спорта повыдвигаем своих представителей в директора. Надо что-то одно делать хорошо», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября глава компании «Газпром» Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК «Зенит», спонсором которого является “Газпром”, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата СНГ по футболу является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата СНГ по футболу. По словам главы администрации, украинские клубы "Шахтер", "Динамо" (Киев), "Металлист" и "Днепр" заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.

Консультант ФИФА в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерий Чухрий ранее заявил, что УЕФА и ФИФА не поддержат идею проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.