У Сабо новые проблемы

Прибавилось кадровых проблем на финише футбольного года у наставника «Динамо» Йожефа Сабо. Бразильский нападающий Клебер и защитник Родриго уехали в Бразилию, где им будут сделаны операции. У динамовцев проблемы с коленным суставом. Ориентировочно, в расположение клуба Клебер и Родриго вернутся в январе, для подготовки к новому футбольному сезону, сообщает Динамомания.

Таким образом, в команде остались три номинальных форварда – Максим Шацких, Исмаэль Бангура и Артем Милевский. Также в обойме Йожефа Сабо есть молодые нападающие Владимир Лысенко, Артем Кравец, Балаж Фаркаш, Андрей Воронков. Есть выбор и среди центральных защитников. Кроме находящихся в обойме первой команды Горана Гавранчича, Папе Диакате, Владислава Ващука и Сергея Федорова, на подходе талантливые Виталий Мандзюк, Кирилл Петров и другие.