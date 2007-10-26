Во Львове для строительства стадиона к Евро-2012 выделили 25 га земли

Депутаты Львовского городского совета на сессии 25 октября приняли решение о выделении земельного участка площадью 25 га для строительства стадиона для проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте «Евро-2012» Львовского горсовета.

Как указывается в сообщении, земельный участок находится на пересечении улиц Стрыйской и Кольцевой, возле ипподрома.

По словам директора департамента «Евро-2012» Львовского горсовета Олега ЗАСАДНОГО, в понедельник, 29 октября, следует ожидать объявление условий конкурса на строительство стадиона во Львове.

«Я думаю, через две недели после сбора заявок мы сможем сказать окончательно, кто будет принимать участие в строительстве стадиона. У нас есть три компании, которые присутствовали на экономическом форуме во Львове: “Marazzi”, “Implenia”, OHL», - сказал он.

По данным О.ЗАСАДНОГО, сейчас компании дорабатывают проекты в соответствии с замечаниями города. Строительство стадиона планируется начать весной 2008 года.

Как подчеркнул директор департамента «Евро-2012», во время подписания договора с инвестором будет иметь значение готовность компаний подписаться под так называемыми «штрафными санкциями», то есть отвечать за несоблюдение сроков строительства стадиона, возникшее по их вине.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Львовского городского совета, стоимость строительства во Львове стадиона для проведения “Евро-2012” составит 70-100 млн. евро.

Под строительство стадиона выделен участок площадью около 6 га. Кроме того, по словам директора департамента «Евро-2012» Львовского горсовета Олега ЗАСАДНОГО, на 27 га земли планируется построить гостиницы, рестораны, торгово-развлекательные комплексы, жилье и паркинги, которые сделают проект более привлекательным для инвесторов. По предварительным подсчетам, стоимость проекта застройки района стадиона составляет от 200 до 400 млн. евро.