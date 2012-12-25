Четыре украинских футбольных клуба попали в топ-100 самых дорогих

Четверка лидеров украинского футбола вошла в рейтинг 100 самых дорогих клубов мира по версии немецкого портала transfermarkt.de, который составляется на основе стоимости футболистов клуба.

Так, донецкий "Шахтер" занимает 22-е место с 26-ю игроками, которые стоят 162 миллиона евро. Киевское "Динамо" расположилось на 31-м месте - 26 динамовцев стоят 133 миллиона евро. Днепропетровский "Днепр" занимает 66-е место. 25 днепрян стоят 82 миллиона. На 68-й строчке разместился "Металлист" - 27 игроков харьковского клуба стоят 80 миллионов.

Тройку же лидеров составляют каталонская "Барселона" (26 футболистов стоят 656 млн евро), мадридский "Реал" (27 футболистов - 608 миллионов) и чемпион Англии "Манчестер Сити" (25 футболистов - 500 миллионов евро).

ТСН