Ярославский: когда у Харькова не было денег, Добкин говорил совсем по-другому

Об этом А.Ярославский заявил УНИАН, комментируя последние заявления М.Добкина относительно продажи клуба и событий вокруг стадиона «Металлист».

«Мне абсолютно все равно, что сегодня говорит М.Добкин. Но, когда в 2007, 2008 и 2009 годах нужно было вкладывать сотни миллионов гривен в инфраструктуру Евро-2012 в Харькове, ни в городском, ни в областном бюджете их не было, он говорил абсолютно другие вещи. Ну, Бог с ним. Забыли», - сказал А.Ярославский.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

По теме: Кернес: Стадион «Металлист» простаивает 330 дней в году

20 декабря президент ФК «Металлист» А.Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

В интервью изданию Forbs А.Ярославский заявил, что все договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках реконструкции стадиона «Металлист» в Харькове нарушены.

Президент ФК «Металлист» подтвердил, что между ним и Г.Кернесом существует личный конфликт. «Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь бела дня», - заявил он.

По теме: Ярославский: Когда на стадионе паслись козы - Кернесу он был не нужен

21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

Сегодня, 24 декабря, А.Ярославский заявил, что сложил полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору, отметив: "Причина, по которой я вынужден покинуть клуб: непонятные претензии городской власти ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, которое осуществляется на команду и коллектив. Эта нездоровая атмосфера ставит под угрозу все, что создано тяжелым трудом многих людей».

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина» относительно приобретения ФК «Металлист» у А.Ярославского. Компания заявила, что поддержит команду на ответственном этапе развития и выступит в качестве инвестора футбольного клуба.

По теме: Добкин предложит новому владельцу «Металлиста» купить и стадион

В интервью информагентству Status quo М.Добкин, комментируя продажу А.Ярославским своего клуба новому инвестору, сказал, что новому владельцу футбольного клуба «Металлист» будет предложено выкупить стадион «Металлист» в Харькове.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн. дол. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.