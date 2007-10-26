Букмекеры вычеркнули киевское ”Динамо” из Лиги чемпионов

После очередного игрового дня в Лиге чемпионов авторитетнейшая британская букмекерская контора подкорректировала котировки команд, выступающих в турнире. Примечательно, что во всех линиях исчезло киевское "Динамо". Так, ставки на выход из группы в квартете F принимают только на три команды. Чемпиона Украины среди них нет. В листе претендентов на победу в Лиге чемпионов "Динамо" так же исчезло. Сейчас главным фаворитом турнира считается испанская "Барселона" — 4/1. Далее идут "Манчестер Юнайтед" — 6/1, "Реал" и "Арсенал" — 7/1. На "Шахтер" ставки принимаются из расчета 66/1. А на выход из группы D WillHill установил следующие котировки: "Милан" — 2/5, "Шахтер" — 12/5, "Селтик" — 16/1, "Бенфика" — 16/1.

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