СМИ: Эрикссон не прилетит в Киев на выборы тренера сборной Украины

Об этом сообщает газета «Спорт - Экспресс в Украине» со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, таким образом Федерация футбола Украины назначит на этот пост его единственного конкурента Михаила Фоменко, который сейчас является главой комитета национальных сборных ФФУ.

Как сообщалось ранее, тренера сборной должен выбрать исполком ФФУ, заседание которого запланировано на среду, 26 декабря. При этом предполагалось, что оба претендента на должность до голосования выступят перед членами исполкома со своими предложениями по развитию украинской сборной, на основании чего будет принято решение.

19 декабря В Киеве в Доме футбола состоялась предварительная встреча руководства ФФУ со С.-Й.Эрикссоном. В ходе переговоров, на которые специалист прибыл со своим агентом Михелом Моррисом, были заслушаны как пожелания С.-Й.Эрикссона к условиям личного контракта, так и его предложения о работе со сборной.

Ряд СМИ также сообщили, что кроме финансовых условий швед заявил, что не приедет на выборы 26 декабря в Киев, если до этого не получит от украинской федерации гарантий его назначения на пост.