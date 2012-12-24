«Металлистом» завладела компания «ГазУкраина»

Группа компаний «ГазУкраина» достигла договоренности о приобретении у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист».

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом размещено на официальном сайте ФК «Металлист».

На сайте клуба отмечается, что «ГазУкраина» согласилась выступить в качестве инвестора и обеспечить стабильное финансирование ФК «Металлист».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета обратились к председателю Харьковского облсовета Сергею Чернову с просьбой передать в коммунальную собственность Харькова областной спортивный комплекс «Металлист». В обращении указано, что в 2007 г. горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом стадиона. Тогда же объект начали реконструировать к Евро-2012.

24 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский из-за претензий и давления городских властей сложил с себя полномочия президента харьковского футбольного клуба «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

Справка УНИАН. Харьковский ФК "Металлист" - создан в декабре в 1925 году при коллективе Харьковского паровозостроительного завода (в настоящее время "Завод им. Малышева").

ФК "Металлист" в настоящее время играет в Украинской футбольной Премьер-лиге. Обладатель Кубка СССР; шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины; финалист Кубка СССР и Кубка Украины.