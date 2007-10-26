Руни будет молиться на израильтян и андоррцев

Уэйн Руни назвал кошмаром такое развитие событий, при котором сборная Англии не попадет на чемпионат Европы 2008 года.

Английская команда не пропускала ни одного важного международного турнира, начиная с чемпионата мира 1994 года. После поражения от сборной России в Москве «Три льва» как никогда близки к провалу. Если подопечные Гуса Хиддинка одержат победы в гостевых поединках с израильтянами и андоррцами, то английские сборники получат полновесные каникулы летом 2008 года, а Стив Макларен отправится на отдых (причем, скорее всего, затяжной) уже в конце ноября года нынешнего.

Родоначальникам футбола, которым, ко всему прочему, надо еще и обыграть дома лидера группы Е Хорватию, придется сидеть дома у телевизора и со скрещенными на руках пальцами молиться на израильтян и андоррцев. Уэйн Руни так и собирается провести вечер 17 октября, когда Хиддинк и Ко будут биться за путевку на Евро-2008 на Земле обетованной.

«Надеюсь, сборная Израиля сможет помочь нам, отобрав очки у россиян или вовсе выиграв у них, - сказал Руни в интервью Sky Sports News. - Мы будем ждать этого матча, а когда он начнется, будем смотреть и молиться, чтобы израильтяне добились необходимого для нас результата».

«Не попасть на чемпионат Европы, имея ТАКИХ игроков и ТАКУЮ поддержку - это просто кошмар! - восклицает форвард. - Но повторюсь - остается ждать и смотреть».

«Мы были безумно разочарованы результатом матча в Москве. Ведь теперь наша судьба находится не в наших руках. Но все же остается шанс квалифицироваться на Евро-2008, и мы еще можем им воспользоваться», - оптимистичен нападающий МЮ.

Eurosport