Руни будет молиться на израильтян и андоррцев
Cборная Англии надеется опередить россиян
Уэйн Руни назвал кошмаром такое развитие событий, при котором сборная Англии не попадет на чемпионат Европы 2008 года.
Английская команда не пропускала ни одного важного международного турнира, начиная с чемпионата мира 1994 года. После поражения от сборной России в Москве «Три льва» как никогда близки к провалу. Если подопечные Гуса Хиддинка одержат победы в гостевых поединках с израильтянами и андоррцами, то английские сборники получат полновесные каникулы летом 2008 года, а Стив Макларен отправится на отдых (причем, скорее всего, затяжной) уже в конце ноября года нынешнего.
Родоначальникам футбола, которым, ко всему прочему, надо еще и обыграть дома лидера группы Е Хорватию, придется сидеть дома у телевизора и со скрещенными на руках пальцами молиться на израильтян и андоррцев. Уэйн Руни так и собирается провести вечер 17 октября, когда Хиддинк и Ко будут биться за путевку на Евро-2008 на Земле обетованной.
«Надеюсь, сборная Израиля сможет помочь нам, отобрав очки у россиян или вовсе выиграв у них, - сказал Руни в интервью Sky Sports News. - Мы будем ждать этого матча, а когда он начнется, будем смотреть и молиться, чтобы израильтяне добились необходимого для нас результата».
«Не попасть на чемпионат Европы, имея ТАКИХ игроков и ТАКУЮ поддержку - это просто кошмар! - восклицает форвард. - Но повторюсь - остается ждать и смотреть».
«Мы были безумно разочарованы результатом матча в Москве. Ведь теперь наша судьба находится не в наших руках. Но все же остается шанс квалифицироваться на Евро-2008, и мы еще можем им воспользоваться», - оптимистичен нападающий МЮ.