Завершился футбольный матч Эквадор - Польша

Сборная Эквадора, вопреки прогнозам букмекеров, выиграла 2:0 у сборной Польши на Чемпионате мира по футболу в Германии. Латиноамериканские спортсмены забили по одному голу в каждом тайме.

На 24-й минуте они разыграли трехходовку: вбрасывание из аута - Аугусто Дельгадо головой переправляет мяч в центр штрафной - Карлос Тенорио забивает.

На 80-й минуте эквадорские нападающие и вовсе вышли вдвоем на вратаря, польские защитники остались в 4-5 метрах. Теперь уже Дельгадо забил сам.

Поляки активизировались, могли отыграть один гол, но... штанга и 2:0 в итоге.