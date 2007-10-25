Результаты матчей Кубка УЕФА

Гол Тимощука дал Зениту ничью

Группа A. Зенит - Алкмаар 1:1 (Тимощук 43 пен. - Ари 20), Эвертон - Ларисса 3:1 (Кэхилл 14, Осман 50, Аничебе 85 - Клейтон 65) Группа B. Панатинаикос - Абердин 3:0 (Гумас 11, Пападопулос 73, Салпингидис 77), Локомотив - Атлетико 3:3 (Билялетдинов 27, Одемвинги 61, 64 - Агуэро 16, 85, Форлан 47) Группа C. Эльфсборг - АЕК 1:1 (Мобек 15 - Бланко 49), Вильяреал - Фиорентина 1:1 (КапдеВилья 88 - Вьери 48) Группа D. Бранн - Гамбург 0:1 (Компани 62), Базель - Ренн 1:0 (Штреллер 55) Группа E. Спарта - Цюрих 1:2 (Слепичка 24 - Конде 38, Альфонс 62), Байер - Тулуза 1:0 (Кисслинг 35) Группа F. Болтон - Брага 1:1 (Диуф 66 - Жаилсон 87), Црвена Звезда - Бавария 2:3 (Короман 16, Милияш 74 - Клозе 20, 86, 90+4) Группа G. Тоттенхэм - Хетафе 1:2 (Дефо 19 - де ла Ред 21, Браулио 70), Андерлехт - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 (Фрутос 36, 70) Группа H. Хельсинборг - Паниониос 1:1 (Х.Ларссон 83 - Гундулакис 45+1), Бордо - Галатасарай 2:1 (Кавенаги 53, Шамах 64 - Нонда 22 пен.)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter