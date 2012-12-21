Добкин допускает возможность продажи стадиона «Металлист» частному лицу
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявление президента футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского о том, что он прекратит финансирование клуба, если вокруг стадиона не прекратится «мышиная возня» и он будет передан в коммунальную собственность города Харькова.
По словам губернатора, в свое время на строительство стадиона «Металлист» «были выделены колоссальные средства» из городского, областного и государственного бюджета. И сегодня этот объект может и должен «приносить прибыль» и было бы абсолютно неправильно этим не воспользоваться.
«Кто это будет делать – ФК «Металлист», область или город – это вопрос уже внутренней договоренности», - подчеркнул М.Добкин.
Он отметил, что у города, области и, наверное, в ФК «Металлист» «есть четкое видение, как управлять этим объектом без ущерба основной деятельности, и в случае, если этот многопрофильный объект будет принимать различные соревнования и управляться городом или областью, он будет приносить доходы в казну».
«Я не знаю, что там заявил господин Ярославский, я хочу вам сказать, что если следовать этой логике, то тогда, если он там единственный инвестор, у него должен быть договор, где было бы четко прописано, что если он вкладывает деньги – он претендует на собственность этого стадиона. Но давайте посчитаем, кто и сколько вложил средств. Давайте приплюсуем сюда остаточную стоимость стадиона, который был, ведь он вырос не на пустом месте, не в чистом поле. Там было строение, которое имело балансовую стоимость», - подчеркнул М.Добкин.
Он сообщил, что деятельность стадиона проверяют ревизоры.
«Если говорить о стоимости содержания данного стадиона, то на сегодняшний момент там работает Государственная финансовая инспекция. Они дадут свои расчеты – куда и кто тратит средства. Мы, наверное, после нового года посмотрим балансы, разберемся, что с ним делать. Я слышал цифры – 20 миллионов. Ну так по-моему, это с потолка взято, я слышал другие цифры», - сказал М.Добкин. (Ранее О.Ярославский заявлял, что эксплуатация стадиона «Металлист» обходится в 20 млн грн в год, бюджет ФК «Металлист» составляет 48 млн долл в год – УНИАН).
Губернатор считает, что городу и области под силу содержание областного спортивного комплекса «Металлист».
«Ничего страшного, мы ведь тратили на содержание оперного театра порядка 30 млн грн из областного бюджета, не рассыпалось же здание, стоит сегодня и еще будет 100 лет стоять», - сказал губернатор и добавил: «Поэтому эмоции в сторону. Чистая математика. Разберемся».
Он также высказал убеждение, что болельщики ФК «Металлист» никоим образом не почувствуют, что произошло, если будет передача стадиона городу или он останется в управлении области.
«ФК «Металлист» как играл, так и будет играть, и никакие дополнительные расходы бременем на футбольный клуб не лягут», - подчеркнул М.Добкин.
«Разберемся. Я не думаю, что есть повод заострять на этом внимание. Есть амбиции. Вот их надо убрать в сторону, посмотреть трезво на эту ситуацию и принять правовое решение», - заключил он.
Как сообщал УНИАН, в 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.
19 декабря 2012 года депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова.
20 декабря в интервью Ua.championat.com президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.
Ранее президент ФК «Металлист» назвал такие действия «махновщиной» и сказал, что готов отдать Г.Кернесу и стадион, и команду.
Сегодня в интервью изданию Forbs А.Ярославский заявил, что все договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках реконструкции стадиона ”Металлист” в Харькове нарушены.
Президент ФК «Металлист» подтвердил, что между ним и Г.Кернесом есть личные конфликты. «Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь белого дня», - отметил он.
Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн дол. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.