Добкин допускает возможность продажи стадиона «Металлист» частному лицу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявление президента футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского о том, что он прекратит финансирование клуба, если вокруг стадиона не прекратится «мышиная возня» и он будет передан в коммунальную собственность города Харькова.

По словам губернатора, в свое время на строительство стадиона «Металлист» «были выделены колоссальные средства» из городского, областного и государственного бюджета. И сегодня этот объект может и должен «приносить прибыль» и было бы абсолютно неправильно этим не воспользоваться.

«Кто это будет делать – ФК «Металлист», область или город – это вопрос уже внутренней договоренности», - подчеркнул М.Добкин.

Он отметил, что у города, области и, наверное, в ФК «Металлист» «есть четкое видение, как управлять этим объектом без ущерба основной деятельности, и в случае, если этот многопрофильный объект будет принимать различные соревнования и управляться городом или областью, он будет приносить доходы в казну».

«Я не знаю, что там заявил господин Ярославский, я хочу вам сказать, что если следовать этой логике, то тогда, если он там единственный инвестор, у него должен быть договор, где было бы четко прописано, что если он вкладывает деньги – он претендует на собственность этого стадиона. Но давайте посчитаем, кто и сколько вложил средств. Давайте приплюсуем сюда остаточную стоимость стадиона, который был, ведь он вырос не на пустом месте, не в чистом поле. Там было строение, которое имело балансовую стоимость», - подчеркнул М.Добкин.

Он сообщил, что деятельность стадиона проверяют ревизоры.

«Если говорить о стоимости содержания данного стадиона, то на сегодняшний момент там работает Государственная финансовая инспекция. Они дадут свои расчеты – куда и кто тратит средства. Мы, наверное, после нового года посмотрим балансы, разберемся, что с ним делать. Я слышал цифры – 20 миллионов. Ну так по-моему, это с потолка взято, я слышал другие цифры», - сказал М.Добкин. (Ранее О.Ярославский заявлял, что эксплуатация стадиона «Металлист» обходится в 20 млн грн в год, бюджет ФК «Металлист» составляет 48 млн долл в год – УНИАН).

Губернатор считает, что городу и области под силу содержание областного спортивного комплекса «Металлист».

«Ничего страшного, мы ведь тратили на содержание оперного театра порядка 30 млн грн из областного бюджета, не рассыпалось же здание, стоит сегодня и еще будет 100 лет стоять», - сказал губернатор и добавил: «Поэтому эмоции в сторону. Чистая математика. Разберемся».

Он также высказал убеждение, что болельщики ФК «Металлист» никоим образом не почувствуют, что произошло, если будет передача стадиона городу или он останется в управлении области.

«ФК «Металлист» как играл, так и будет играть, и никакие дополнительные расходы бременем на футбольный клуб не лягут», - подчеркнул М.Добкин.

«Разберемся. Я не думаю, что есть повод заострять на этом внимание. Есть амбиции. Вот их надо убрать в сторону, посмотреть трезво на эту ситуацию и принять правовое решение», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

19 декабря 2012 года депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова.

20 декабря в интервью Ua.championat.com президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

Ранее президент ФК «Металлист» назвал такие действия «махновщиной» и сказал, что готов отдать Г.Кернесу и стадион, и команду.

Сегодня в интервью изданию Forbs А.Ярославский заявил, что все договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках реконструкции стадиона ”Металлист” в Харькове нарушены.

Президент ФК «Металлист» подтвердил, что между ним и Г.Кернесом есть личные конфликты. «Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь белого дня», - отметил он.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн дол. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.