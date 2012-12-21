В Донецке пройдет хоккейный суперфинал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, за Континентальный Кубок на льду «Дружбы» будут сражаться четыре команды: хозяева турнира ХК «Донбасс»; обладатель Континентального Кубка 2011/2012 клуб «RouenDragons» (Франция), который автоматически получил путевку в финал, и еще два участника, которые определились по итогам отборочных игр - «BolzanoFoxes» (Италия) и «Металлург» (Жлобин, Беларусь).

Всего будет проведено шесть игр по круговой системе.

Матчи финального раунда Континентального Кубка в Донецке посетит Президент Международной Федерации хоккея(IIHF), член Международного олимпийского комитета Рене Фазель.

Континентальный Кубок - это единственный европейский хоккейный клубный турнир, который проводится под эгидой Международной федерации хоккея (ІІHF).