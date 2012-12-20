Днепр, Металлист и Динамо получили соперников в Лиге Европы

Это стало известно в ходе проведенной в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон жеребьевки, которую транслировал официальный сайт УЕФА.

Так, киевское «Динамо» на этой стадии турнира встретится с французским «Бордо», харьковский «Металлист» сыграет с английским «Ньюкаслом», а соперником днепропетровского «Днепра» стал швейцарский «Базель».

Матчи 1/16 Лиги Европы состоятся 14 и 21 февраля.

При этом «Динамо» свою первую игру сыграет дома, а «Металлист» и «Днепр» первые матчи проведут на выезде.

В случае общей победы над «Бордо» киевский клуб по результатам жеребьевки в 1/8 турнира сыграет с победителем пары «Байер» (Германия) – «Бенфика» (Португалия), «Металлист» – с победителем пары «Анжи» (Россия) – «Ганновер» (Германия), а «Днепр» – с победителем пары «Зенит» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия).

Матчи этой стадии Лиги Европы будут сыграны 7 и 14 марта.