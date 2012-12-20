Шахтер узнал соперника в 1/8 Лиги чемпионов

12:51, 20 декабря 2012
Спорт
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.

Шахтер , фото shakhtar.com

Украину на данном этапе представляет всего один клуб - донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки:

Галатасарай - Шальке

Селтик - Ювентус

Арсенал - Бавария

Шахтер - Боруссия

Милан - Барселона

Реал - Манчестер Юнайтед

Валенсия - ПСЖ

Порту - Малага

Матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 12-13, 19-20 февраля и 5-6, 12-13 марта.

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