Шахтер узнал соперника в 1/8 Лиги чемпионов
12:51, 20 декабря 2012Спорт
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В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.
Шахтер сыграет с Боруссией / фото shakhtar.com
Украину на данном этапе представляет всего один клуб - донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки:
Галатасарай - Шальке
Селтик - Ювентус
Арсенал - Бавария
Шахтер - Боруссия
Милан - Барселона
Реал - Манчестер Юнайтед
Валенсия - ПСЖ
Порту - Малага
Матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 12-13, 19-20 февраля и 5-6, 12-13 марта.
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