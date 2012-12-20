Шахтер узнал соперника в 1/8 Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.

Украину на данном этапе представляет всего один клуб - донецкий "Шахтер". Результаты жеребьевки: Галатасарай - Шальке Селтик - Ювентус Арсенал - Бавария Шахтер - Боруссия Милан - Барселона Реал - Манчестер Юнайтед Валенсия - ПСЖ Порту - Малага Матчи 1/8 финала ЛЧ будут сыграны 12-13, 19-20 февраля и 5-6, 12-13 марта.

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