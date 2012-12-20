В Кривом Роге открыли «Ледовую арену»

Как передает корреспондент УНИАН, «Ледовая арена» построена в течение 2012 года за счет средств государственного бюджета (35 млн грн) и местных бюджетов (7 млн грн).

Новый комплекс обеспечит условия для тренировок более 1 тысячи воспитанников школы фигурного катания и хоккея, занятий спортом жителей Кривого Рога.

Площадь «Ледовой арены» составляет 2800 кв. м (70х40 м), размер ледового поля – 60х30 м. Зрительские трибуны арены рассчитаны на 367 мест. В комплексе есть спортивный зал, 4 раздевалки с душевыми комнатами, помещения для комментаторов, судей и тренеров. Для беспрепятственного доступа к зрительским трибунам людей с особыми потребностями установлен специальный лифт.

С 22 по 31 декабря на Ледовой арене в Кривом Роге организовано бесплатное катание для жителей и гостей города.