Федерация футбола уже провела переговоры с Эрикссоном
16:11, 19 декабря 2012Спорт
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ФФУ провело предварительные переговоры со шведом Эрикссоном относительно должности тренера сборной
Свен-Горан Ерікссон - у Києві. Фото http://footblogger.ru/
В Киеве в Доме футбола состоялась встреча руководства Федерации футбола Украины с одним из кандидатов на должность главного тренера национальной сборной Украины - специалистом из Швеции Свеном-Йораном Эрикссоном.
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.В ходе переговоров, на которые специалист прибыл со своим агентом Михелом Моррисом, были заслушаны как пожелания С.-Й.Эрикссона относительно условий личного контракта, так и его предложения о работе со сборной.
Окончательное решение относительно главного тренера национальной команды будет принято на заседании исполкома ФФУ.
Ожидается, что на этом запланированном на 24 декабря заседании С.-Й.Эрикссон вместе с другим кандидатом на должность тренера сборной, украинцем Михаилом Фоменко выступят со своими программами развития национальной команды.
После этого члены исполкома должны выбрать одного из двух претендентов.
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