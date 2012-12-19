Федерация футбола уже провела переговоры с Эрикссоном

В Киеве в Доме футбола состоялась встреча руководства Федерации футбола Украины с одним из кандидатов на должность главного тренера национальной сборной Украины - специалистом из Швеции Свеном-Йораном Эрикссоном.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В ходе переговоров, на которые специалист прибыл со своим агентом Михелом Моррисом, были заслушаны как пожелания С.-Й.Эрикссона относительно условий личного контракта , так и его предложения о работе со сборной.

Окончательное решение относительно главного тренера национальной команды будет принято на заседании исполкома ФФУ.

Ожидается, что на этом запланированном на 24 декабря заседании С.-Й.Эрикссон вместе с другим кандидатом на должность тренера сборной, украинцем Михаилом Фоменко выступят со своими программами развития национальной команды.

После этого члены исполкома должны выбрать одного из двух претендентов.