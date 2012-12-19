Кличко-младшему и Поветкину установили дедлайн

Об этом сообщает boxingscene.com со ссылкой на хорошо информированные источники.

В конце октября вице-президент WBA Жильберто Мендоса на конгрессе организации в Джакарте издал приказ, по которому победитель поединка Владимир Кличко - Мариуш Вах (в рамках WBA) будет обязан провести обязательную защиту против Поветкина до 27 февраля 2013 года, если российский спортсмен не даст письменного согласия другому боксеру на бой с украинцем. В ноябре эту информацию подтвердил агентству "Р-Спорт"менеджер россиянина Владимир Хрюнов, сообщают РИА Новости.

Кличко-младший, победив в ноябре Ваха, сохранил титул "суперчемпиона" WBA, а также чемпионские пояса по версиям WBO, IBF и IBO. Поветкин, который был назначен обязательным соперником украинца, является "регулярным" чемпионом WBA.

Во вторник Хрюнов заявил, что ясность в вопросе проведения боя Кличко-Поветкин наступит через неделю.