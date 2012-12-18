В ДТП погиб заслуженный тренер Украины
20:58, 18 декабря 2012Спорт
3084
Заслуженный тренер Украины Анатолий Николаевич Заяев, работавший спортивным директором ФК «Металлург» (Запорожье), сегодня разбился в автокатастрофе.
Заяев привел «Таврию» к завоеванию титула первого чемпиона Независимой Украины
Трагедия произошла на трассе вблизи Мелитополя, по которой Заяев ехал из Запорожья в Симферополь, сообщает НикСпорт.
По сообщению одного из источников, "Тойота-Камри" Заяева на скользком участке трассы вылетела на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.
В 1997-1998 гг. Анатолий Заяев работал главным тренером СК «Николаев». Под его руководством команда выиграла чемпионат Украины среди команд первой лиги и завоевала путевку в высший дивизион украинского футбола.
В 1992 году Заяев привел «Таврию» к завоеванию титула первого чемпиона Независимой Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter