В ДТП погиб заслуженный тренер Украины

Трагедия произошла на трассе вблизи Мелитополя, по которой Заяев ехал из Запорожья в Симферополь, сообщает НикСпорт.

По сообщению одного из источников, "Тойота-Камри" Заяева на скользком участке трассы вылетела на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

В 1997-1998 гг. Анатолий Заяев работал главным тренером СК «Николаев». Под его руководством команда выиграла чемпионат Украины среди команд первой лиги и завоевала путевку в высший дивизион украинского футбола.

В 1992 году Заяев привел «Таврию» к завоеванию титула первого чемпиона Независимой Украины.