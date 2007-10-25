Луческу: мы могли даже выиграть этот матч

Вчера на Сан Сиро итальянский "Милан" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу разгромил донецкий "Шахтер" со счетом 4:1. После финального свистка Мирча Луческу достаточно долго и очень эмоционально указывал игрокам в раздевалке на их ошибки. Немного придя в себя, тренер дал интервью телекомпаниям, обладающим правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов. И лишь после этого вышел на пресс-конференцию к ожидавшим его журналистам.

"Что я могу сказать? Мы играли и уступили, причем заслуженно. Еще повезло, что нам забили голов меньше, чем могло быть. Хотя и мы, при определенном везении, имели шансы 3-4 раза поразить ворота. Это редкий случай в моей карьере – 4 гола были забиты после угловых. Хочу подчеркнуть два момента. У нас были футболисты, которые, выйдя на это поле, попросту испугались. Например, Кучер. А есть такие, как Кастильо, которые хотели показать себя лучше, чем они есть на самом деле. Мы заслужили этот проигрыш. Но у нас есть 2 недели, чтобы научиться уважать противника, уважать саму игру. В этот раз мы потеряли контроль над значительной частью поля. Наши бразильские футболисты действовали неплохо, но и они допускали ошибки, особенно при оборонительных действиях. Как я уже сказал, у нас есть 2 недели, чтобы доказать, что мы лучше, чем выглядели сегодня", - сказал тренер "Шахтера".

Луческу отметил, что во втором тайме его команда имела шансы на победу,... но сказались ошибки на последней стадии атаки: "Мы сегодня очень хорошо начали второй тайм. Могли даже выиграть этот матч. У нас была возможность забить гол, но на последней стадии атаки игроки «Шахтера» допускали ошибки. А третий мяч, влетевший в наши ворота, подкосил команду".

Тренер не считает, что "Шахтер" скомпрометировал себя этой игрой:

"Нет, абсолютно. К сожалению, были допущены те же самые ошибки, что и в играх национальной сборной Украины".

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»