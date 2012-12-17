Москва примет финальный матч Чемпионата мира по футболу

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, в японском Токио состоялось заседание исполнительного комитета Международной федерации футбола (ФИФА), где решался ряд неотложных вопросов. В частности, рассматривался вопрос о проведении полуфиналов и финалов Чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.

Члены исполкома определили стадионы, которые должны принять решающие игры турнира. Полуфиналы пройдут в Санкт-Петербурге и на стадионе «Лужники» в столице России. Финал мирового первенства состоится также на московской арене. Она же будет принимать стартовую встречу ЧМ-2018.

Кроме того, исполком ФИФА назвал стадионы, где в 2017 году пройдут матчи Кубка конфедераций России - это поля в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.

На заседании руководители Международной федерации футбольных ассоциаций ввели новые правила безопасности и охраны для стадионов. Отныне ФИФА будет помогать ассоциациям и проводить семинары, в том числе и для офицеров по безопасности стадионов, инспектировать арены и предоставлять консультации по проведению «ФИФА Фан фестов». Еще одно нововведение – на каждой футбольной арене должен быть дефибрилятор.