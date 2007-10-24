Завершился первый тайм в матчах 3-го тура Лиги Чемпионов
22:28, 24 октября 2007Спорт
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Забито семь голов, из них два в Милане
|Фото AP
Группа A. Бешикташ - Ливерпуль 1:0 (Хююпя 13 автогол), Олимпик - Порту 0:0
Группа B. Русенборг - Валенсия 0:0, Челси - Шальке-04 1:0 (Малуда 4)
Группа C. Вердер - Лацио 1:0 (Саного 28), Реал - Олимпиакос 1:1 (Рауль 2 - Галлетти 7)
Группа D. Бенфика - Селтик 0:0, Милан - Шахтер 2:0 (Джилардино 6, 14)
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