Завершился первый тайм в матчах 3-го тура Лиги Чемпионов

Забито семь голов, из них два в Милане

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах 3-го тура Лиги Чемпионов Завершился первый тайм в сегодняшних матчах 3-го тура Лиги Чемпионов Группа A. Бешикташ - Ливерпуль 1:0 (Хююпя 13 автогол), Олимпик - Порту 0:0 Группа B. Русенборг - Валенсия 0:0, Челси - Шальке-04 1:0 (Малуда 4) Группа C. Вердер - Лацио 1:0 (Саного 28), Реал - Олимпиакос 1:1 (Рауль 2 - Галлетти 7) Группа D. Бенфика - Селтик 0:0, Милан - Шахтер 2:0 (Джилардино 6, 14)

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