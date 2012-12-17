Швед Эрикссон прилетит в Киев на переговоры с ФФУ

По словам первого вице-президента федерации Анатолия Попова, в ближайшее время Эрикссон прилетит в Киев, где обсудит с президентом ФФУ Анатолием Коньковым и главой тренерского совета Фоменко, в непосредственной компетенции которых находится выбор тренера сборной, условия сотрудничества с украинской федерацией, сообщает Спорт Экспресс.

Если консенсус будет достигнут, Эрикссон и Фоменко до конца года выступят перед исполкомом со своими программами, после чего будет принято окончательное решение.

В том случае, если Эрикссона не устроят предложенные условия, Попов допускает любое развитие событий, включая появление дополнительных претендентов на вакантный пост. Однако подчеркивает, что наиболее информированы в этом вопросе Коньков и Фоменко.