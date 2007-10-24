ФИФА огласила октябрьский рейтинг

Всемирная федерация футбола составила свой традиционный ежемесячный рейтинг. Аргентина вернула себе некогда утраченное первое место. Лидеры прошлого рейтинга - итальянцы спустились сразу на две ступеньки. Бразильцы сохранили второе место за латиноамериканским футболом. Спустились в таблице Германия, Голландия, Англия, Мексика, Польша. Поднялись - Франция, Чехия, Шотландия, Греция, Нигерия.

Победа российской сборной над Англией принесла ей давно не виданное 16-е место при рекордном взлёте на 10 позиций сразу (+109 баллов). Рекорды по падению ставят Турция (-112 и 7 строчек вниз), Италия (-101), Сербия (-91, 5 строк), Германия (-85, одна строка) и... Украина (-72, 5 строк).