Чемпионат СНГ по футболу поставил бы УЕФА перед рядом вопросов

Об этом он заявил на состоявшейся в Ньоне (Швейцария) встрече с представителями ряда информационных агентств, стенограмму которой пресс-служба главы УЕФА предоставила газете.

«Я говорил о том, что открыт к идее транснациональных лиг, – сказал М.Платини. – Мы обсуждали эту тему, и должен сказать, что реакция на нее весьма неоднозначна, причем негативное отношение преобладает над позитивным».

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Руководитель европейского футбола отметил, что «там есть ряд щекотливых проблем, поскольку, если несколько лиг захотят слиться в одну, возникнут вопросы законодательного порядка, касающиеся безопасности, налогообложения и других нормативов. Таким образом, прежде всего нам надо убедиться, что все они готовы к этому в политическом плане», - цитирует «Спорт-Экспресс».

Что же касается спортивной стороны идеи, то здесь, по словам М.Платини, «если две страны намерены объединиться, то играть в Лиге чемпионов хочется обеим. Но если они разыгрывают один чемпионат, то право на это получат только команды, занявшие в нем первые два места, и тогда одна из двух стран может остаться без представителя в Лиге чемпионов».

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Как сообщал УНИАН, консультант ФИФА в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерий Чухрий ранее заявил, что УЕФА и ФИФА не поддержат идею проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

"Ситуация в мировом футболе отличается от той, которая существует в хоккее или в баскетболе. Порядок в нем строже, и нарушать его не позволят. У нас сейчас фактически на него зарятся, но, заверяю, ни Блаттер (президент ФИФА Иозеф Блаттер – УНИАН), ни Платини (президент УЕФА Мишель Платини – УНИАН), который поддерживает президента ФИФА, разрешение на проведение официального чемпионата СНГ с набега не дадут. Неофициально мы можем устроить хоть первенство, хоть Кубок СНГ, причем с серьезным финансовым стимулированием, но победители не будут премироваться путевками на еврокубки", – отметил В.Чухрий.

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26 ноября глава компании “Газпром” Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК “Зенит”, главным спонсором которого является российский газовый гигант, предложил организовать чемпионат СНГ по футболу. С этой идей он выступил после разразившегося в России скандала, когда в ходе матча чемпионата России «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) из сектора болельщиков питерского клуба на поле полетела петарда, которая серьезна ранила вратаря московской команды. После этого руководство российского футбола применило жесткие дисциплинарные санкции по отношению к «Зениту», боссы клуба из Санкт-Петербурга выразили бурное негодование таким решением, пригрозив снять команду с российского чемпионата и заявить ее на участие в другом альтернативном турнире.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации чемпионата СНГ по футболу. По его словам, украинские клубы "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Металлист" (Харьков) и "Днепр" (Днепропетровск) заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.

Ни один из собственников ведущих украинских клубов прямо не подтвердил желание организовать и принять участие в подобном чемпионате, указывая на большое количество существующих при этом проблем.