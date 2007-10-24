Ющенко предлагает не тянуть кота за хвост

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об обеспечении подготовки проведения Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на протяжении 5-7 дней необходимо обеспечить выполнение всех организационных и управленческих работ до приезда инспекции из УЕФА. Он отметил, что на протяжении этих дней необходимо решить все организационные вопросы, в том числе по статусу объектов, имуществу, вопросы землеотвода.

«Больше кота за хвост не нужно тянуть. Я не буду повторять существующие проблемы, я жду решений», - заявил Президент, отметив, что если для этого необходимо провести заседание правительства или организационного комитета, то это нужно делать.

Он предположил, что слабая координация, а также медленное осуществление подготовки к Евро-2012 связаны с тем, что до сих пор не утверждена соответствующая государственная программа. В.ЮЩЕНКО отметил, что в первый день работы Верховной Рады шестого созыва ее необходимо утвердить.

Президент сказал, что сегодня вопрос развития инфраструктуры является очень важным, поскольку Украина отстает по многим позициям и это может вообще поставить под вопрос проведение Евро-2012 в Украине.

В то же время Президент выразил уверенность, что Украина выйдет на нормальный режим подготовки к чемпионату.

«Если до конца 2009 года мы не сдадим спортивную инфраструктуру, тема перспективы чемпионата является призрачной», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что есть только два года, чтобы осуществить все необходимые мероприятия в этой сфере.

«Я настаиваю, Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ – УНИАН), чтобы мы взяли несколько дней для того, чтобы решить эти вопросы по существу», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к премьер-министру.