Претендент на пост тренера сборной Украины дал принципиальное согласие ФФУ
Фоменко дал принципиальное согласие возглавить сборную Украины.
Один из претендентов на пост главного тренера сборной Украины по футболу Михаил Фоменко согласился принять предложение ФФУ.
Об этом в интервью газете Команда рассказал первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов.
"Принципиальное согласие Михаила Ивановича у нас есть", - прямо заявил Попов.
Впрочем, необходимо дождать и ответа от второго претендента.
"В настоящее время ответственные сотрудники готовят текст официального предложения, которое будет направлено Свену-Ёрану Эрикссону от нашей федерации", - отметил вице-президент.
В интересе шведского специалиста к этой работе в ФФУ не сомневаются.
"Ни для кого не секрет, что шведский специалист публично изъявлял желание поработать с нашей сборной и принять с ней участие в четвертом для себя мундиале. Ведь некоторые другие кандидаты, фамилии которых всплывали в прессе, в отличие от Эрикссона, говорили, что такая перспектива их не интересует. Так что в намерениях скандинава нет причин сомневаться", - подчеркнул Анатолий Попов.