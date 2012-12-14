Претендент на пост тренера сборной Украины дал принципиальное согласие ФФУ

Один из претендентов на пост главного тренера сборной Украины по футболу Михаил Фоменко согласился принять предложение ФФУ.

Об этом в интервью газете Команда рассказал первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов.

"Принципиальное согласие Михаила Ивановича у нас есть", - прямо заявил Попов.

Впрочем, необходимо дождать и ответа от второго претендента.

"В настоящее время ответственные сотрудники готовят текст официального предложения, которое будет направлено Свену-Ёрану Эрикссону от нашей федерации", - отметил вице-президент.

В интересе шведского специалиста к этой работе в ФФУ не сомневаются.

"Ни для кого не секрет, что шведский специалист публично изъявлял желание поработать с нашей сборной и принять с ней участие в четвертом для себя мундиале. Ведь некоторые другие кандидаты, фамилии которых всплывали в прессе, в отличие от Эрикссона, говорили, что такая перспектива их не интересует. Так что в намерениях скандинава нет причин сомневаться", - подчеркнул Анатолий Попов.

Football.ua