В России хотят проводить чемпионат СНГ по футболу

Как сообщает РИА «Новости», об этом объявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

С идеей создания чемпионата СНГ ранее выступил Алексей Миллер - глава ОАО "Газпром", генерального спонсора футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). Идея, в частности, была поддержана руководством ПФК ЦСКА (Москва), ФК "Анжи" (Махачкала), а С.Прядкин заявил, что РФПЛ возьмет на себя проработку проекта по созданию единого чемпионата стран СНГ.

"Сегодня мы хотели бы объявить о создании организационного комитета, который выработает концепцию соответствующего направления деятельности", - сказал С.Прядкин.

В свою очередь президент санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Дюков сообщил, что будет создана инициативная группа, которая и разработает концепцию предстоящих мероприятий. Сейчас группа носит "неформальный" характер, ее двери "открыты для других клубов".