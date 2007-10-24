Во вторник в матче против "Манчестер Юнайтед" чемпион Украины киевское "Динамо" установило рекорд Лиги чемпионов. Правда, рекорд этот со знаком минус. Поражение от "Манчестера" стала для киевского клуба 37-м в основной сетке турнира Лиги чемпионов, что является абсолютно худшим показателем за историю этого турнира, сообщает ПроФутбол . Судя по игре киевлян и расписанию оставшихся матчей в группе, "Динамо" наверняка "улучшит" этот показатель. Следом за "Динамо" по количеству поражений следует турецкий "Галатасарай", у которого суммарно 36 поражений. По 35 поражений у норвежского "Русенборга", португальского "Порту" и голландского ПСВ.