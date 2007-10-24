Сабо проигрыш даже радует: потому что у некоторых открылись глазки

Наставник "Динамо" прокомментировал прошедший матч против "МЮ".

«Что можно сказать после такой игры? Соперник у нас сегодня был очень сильный. Мои игроки конечно ошибались в этот вечер непозволительно много, но не забывайте, что «Манчестер» есть «Манчестер». Это одна из лучших команд мира, и от этого никуда не денешься».

«В том эпизоде, в котором нам забили первый гол, за Фердинандом должен был следить Диакате. Вроде бы до игры все не раз разобрали, разложили по косточкам, кто с кем должен играть, и в результате все равно любой стандарт у наших ворот приравнивается к пробитию пенальти».

Главный тренер киевского клуба объяснил, почему в заявку на этот поединок не попал Клебер.

«Вчера на тренировке он испытал проблемы с коленом, и просто физически не смог бы сегодня выйти на поле. Окончательные прогнозы относительно степени тяжести его травмы делать пока еще рано».

На вопрос о том, не стоило ли «Динамо» играть в отчетном поединке в более оборонительный футбол, Йожеф Сабо отреагировал, быть может, излишне эмоционально.

«А мы в какой футбол играли по вашему? Мы и действовали от обороны, просто у наших игроков в этот вечер было слишком много брака. Я вот посмотрел статистические выкладки после матча с «Закарпатьем». И что вы думаете, 35% брака чуть ли не у каждого игрока! Если «Закарпатье» такую игру еще прощает, то «Манчестер» мгновенно наказывает за такую игру. Так вышло и на этот раз. Мои игроки ошибались – раз-два и гол в наши ворота. Если бы в составе «Динамо» играли футболисты масштаба наших нынешних соперников – это было бы другое дело. В любом случае, главное сделать правильные выводы из этих поражений».

«Тренер должне указывать игрокам на их ошибки. Однако некоторые считают, что им это не нужно…»

«Я не жалею о том, что в очередной раз согласился возглавить «Динамо», просто сейчас я очень расстроен. Я кричу моим игрокам чтобы они шли вперед, а они садятся назад. Ну что это такое? В нашей команде есть молодые игроки. Но если раньше они хотели играть, то сейчас у них это желание пропало. При счете 4:1 Роналду вернулся к своим воротам, упал в подкате, отобрал мяч и начал атаку своей команды. Вот это профессиональное отношение к делу. Так вот, лучше я буду работать с профессионалами, чем с теми, кто не хочет и не понимает того, чего от него требуют. И тогда получится команда. Проигрыш даже хорош, потому что у некоторых открылись глазки, а то начали уже пятками играть.», - заявил раздосадованный Йожеф Сабо.

По материалам Football.ua