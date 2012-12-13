«Хоккей» покажет матчи Кубка Первого канала

В период с 13 по 15 декабря сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции будут бороться за победу на Кубке Первого канала.

Главный наставник действующих чемпионов мира Зинетула Билялетдинов собрал звездный состав игроков, которые в этом году выступают на родной земле. На лед московской арены "Мегаспорт" выйдут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Александр Радулов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Николай Жердев и Дмитрий Калинин.

Однако и соперники россиян также имеют в своем составе именитых игроков. У чехов - Томаш Ролинек, Мартин Ружичка, Томаш Плеканец, Дэвид Крейчи. Шведы среди других заявили Никласа Бэкстрема и Тони Мортенсон. В составе финнов играть представитель донецкого "Донбасса" Туомас Киискинен, а за сборную Швеции его одноклубник - Фредрик Петтерсон.

13 декабря турнир начнется в двух городах - Хельсинки и Москве. После чего все съедутся в столицу России. В субботу хозяева играть с чехами, а скандинавские сборные между собой. Воскресенье откроет игра Россия - Финляндия, а завершат лидеры зачета Евротура чехи матчем против Швеции.

Всех вышеупомянутых звезд вы сможете увидеть в действии. Телеканал "Хоккей" покажет поединки Кубка Первого канала. 13 декабря в 18:00 смотрите прямую трансляцию матча между сборными России и Швеции, после финского этапа возглавляет турнирную таблицу Еврохокейтуру.

Расписание матчей Кубка Первого канала

13 декабря

18:00 Россия - Швеция

18:30 Финляндия - Чехия

15 декабря

12:00 Россия - Чехия

16:00 Швеция - Финляндия

16 декабря

12:00 Россия - Финляндия

16:00 Швеция - Чехия