“Динамо” два гола таки выдавило

На очередной, третий матч группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона 2007–2008 киевские динамовцы вышли не в лучшем психологическом состоянии.

Играть против “Манчестер Юнайтед” – этих монстров европейского футбола (12 сезонов кряду в Лиге), увенчанных всеми возможными регалиями, словно породистый бульдог, – для любой команды задание не из простых.

Для нынешнего же “Динамо”, которое отмечает грустные (и сомнительные) юбилеи: три года со времени последней победы в групповом турнире Лиги (Новый год чаще бывает), матч с чемпионами Англии как визит к стоматологу – как будто и нужно идти, избежать невозможно, но понятно, что будет больно и неприятно.

Позади два безнадежных поражения в группе, провал в матче с Охтыркой, минимальные победы над «Зарей» и «Закарпатьем», в пассиве еще и груз неудач, привнесенный «сборниками», которые распростились с надеждами пробиться на Евро-2008. В активе – разве что возвращение в строй Бангура и Диакате, а также назначение в «Динамо» тренером по физической подготовке итальянца Пинколини (ну, раз уж в Киеве разучились обеспечивать физическую форму игроков…).

В противовес этому МЮ набрал обороты сразу со старта сезона. Семь побед кряду в чемпионате, в целом выиграны 9 матчей из последних 10 во всех турнирах (по мячам 15–3). Три игрока МЮ вошли в число номинантов на звание лучшего игрока мира, которого определят в конце года.

Понятное дело, сэр Алекс Фергюсон на предматчевой пресс-конференции в Киеве был само благодушие, излучал уверенность в победе, которая гарантирует его команде досрочный выход в следующий круг ЛЧ, отшучивался на большинство придирчивых вопросов, мол, о чем здесь говорить, дадим мастер-класс, какие сомнения.

Так же внешне уверенно держался рядом с ним и №1 манкунианцев Ван дер Сар, хотя на лицо этого 37-летнего голандця с внешностью ван-гоговских картофелеедов изредка набегала тучка недобрих предчуствий.

Они его не обманули, и кипер оказался самым слабым звеном в когорте МЮ. Впрочем, сэр Алекс, как и подобает джентльмену, слово свое сдержал, сказал, что его команда возьмет три очка – и взял.

Наш украинец венгерского происхождения (как отмечено в динамовських пресс-релизах) Йожеф Сабо, хотя и не сэр, но не без гонора, и подвинул без оглядки победителей «Зари» и «Закарпатья» на скамьи именитых гостей. В сущности, динамовцы вчера сыграли в открытый, кое в чем авантюрный футбол, когда уже терять ничего, а приобрести можно, по крайней мере, благосклонность судьбы.

В конечном итоге, судьба и улыбнулась хозяевам – забить два мяча в ворота МЮ немногие смогли в этом году, а наши Ринкон и Бандура сделали это, да еще и по-футбольному красиво.

Вот только улыбка судьбы вышла какой-то кривой – голы же влетали не только в ворота Сара.

Можно, конечно, изумиться мастерству Руни, К.Роналду, Тевеса с компанией, которые, словно хирургическим скальпелем, вскрывали оборонные порядки хозяев, раскатывали мяч вдоль и поперек чужой штрафной площадки. Но пусть не обманываются хваленые мастера футбола своим вроде бы классом – такой проходной двор наше «Динамо» открывает периодически и в матчах внутреннего календаря. 13 пропущенных мячей в 13 матчах Чемпионата Украины, причем, что с Ващуком, что с Диакате – без особенной разницы.

Как говорят в Одессе, это даже не смешно.

Может, и прав был Сабо, рискнув сыграть с англичанами в открытый футбол, пойти на обмен ударами, поскольку он лучше нас, посторонних наблюдателей, знает: свой гол «Динамо» пропустит обязательно, в обороне не отсидится, поэтому, может, стоит поискать счастье в чужих воротах.

Причем это совсем не бразильский вариант 60-х годов с лозунгом: вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим. Нет, это современная динамовская фишка – пропустить все, что можно, с первых ударов, а затем играть, как выйдет.

Выходит плохо. Предельное напряжение сил, большой объем футбольной работы, тасовки состава – и ничего, пар идет в свисток. Двузвездное «Динамо» напоминает мощный, но устаревший паровоз, который все подталкивают, а он уже никуда не летит.

Удивляет беспомощная игра в обороне. Ведь еще на детском уровне в нашем футболе учат прежде всего не пропустить, разрушать замыслы соперника, обеспечивать крепкие тылы. Не сыграем сами, но и вам не дадим сыграть. «Динамо» в лучшие свои годы было, конечно, выше этого примитивизма, но на протяжении десятилетий исповедовало сугубо рациональный стиль, стратегию фундаментализма, надежности в обороне, и не бросалось в кавалерийские атаки, если позади не все благополучно.

Но зачем далеко ходить, еще семь лет тому назад в той же Лиге чемпионов с теми же манкунианцами киевляне сыграли довольно прилично – 0:0 и 0:1.

Нынче становится просто боязно за каждый навес или прострел в штрафную площадку киевлян – сразу возникает пожар или суматоха голых в крапиве.

Собственно, каждая команда переживает черные полосы в своей истории. Мы по инерции еще ожидаем от «Динамо» громких побед, но, очевидно, что свой 80-летний юбилей клуб встретил не наилучшими результатами.

Поэтому в настоящее время стоит просто напомнить футболистам: потерять можно все, кроме чести.

И ожидать, когда минет кризис, когда из команды перестанут доноситься слухи о делении игроков на любимчиков и нет, о некачественном подходе к селекционной работе, вмешательстве в работу тренеров...

Комментарий специалиста

Константин Вихров, официальный делегат УЕФА: – Матч не был сложным для арбитража, однако арбитр действовал не всегда последовательно в своих решениях, по-разному трактуя эпизоды с нарушением правил. При этом возник дисбаланс принятых решений, однако эти неточности не повлияли на результат матча.

Пенальти в ворота «Динамо» назначен правильно, игра рукой была в пределах штрафной площадки. Но при этом произошла несогласованность в действиях арбитра и его ассистента на линии. Зафиксировав нарушение, ассистент должен был двигаться к угловому флажку, а он пошел к середине поля, чем дезориентировал арбитра, который сначала назначил штрафной удар за пределами площадки, а уже потом был вынужден консультироваться с ассистентом.

В то же время эпизод с падением Милевского, считаю, должен был бы привести к пенальти в ворота англичан, ведь там была взаимная борьба, в которой больше нарушил правила защитник, чем нападающий.

«Динамо» в целом не показало нужного уровня командной игры, тактического взаимодействия. Казалось, что это играет какая-то сборная, составленная только за несколько дней до матча. Совсем не удавались групповые действия в атаке, даже когда МЮ отходил на свою половину поля и давал динамовцам завладеть мячом.

Киевляне стремились проходить к воротам соперника преимущественно по центру, не используя всю ширину поля. Скопление игроков на центральном направлении атаки лишь облегчало задачу защитников. Киевлянам недостает сыгранности, взаимопонимания, причиной тому является наличие в команде игроков с разным уровнем тактической подготовки, воспитанников разных футбольных школ.

Олег Олийниченко