Украинский офицер стал чемпионом мира по стрельбе
03:51, 13 декабря 2012Спорт
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Олимпийский чемпион Пекина, мастер спорта международного класса майор Александр Петрив из 95-й группы спортсменов Управления спорта Министерства обороны стал чемпионом мира среди военнослужащих по пулевой стрельбе.
Александр Петрив, фото из архива УНИАН
Как сообщает Правительственный портал, Чемпионат мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих CISM, участие в котором приняли около полутысячи армейских спортсменов из 50 стран мира, прошел с 1 по 9 декабря в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
А.Петрив завоевал «золото» Чемпионата мира в упражнении РП-5 (30 выстрелов с 25 метров по круглой мишени и 30 выстрелов по силуэту) с 589 очками.
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