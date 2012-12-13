Украинский офицер стал чемпионом мира по стрельбе

Как сообщает Правительственный портал, Чемпионат мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих CISM, участие в котором приняли около полутысячи армейских спортсменов из 50 стран мира, прошел с 1 по 9 декабря в г. Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).

А.Петрив завоевал «золото» Чемпионата мира в упражнении РП-5 (30 выстрелов с 25 метров по круглой мишени и 30 выстрелов по силуэту) с 589 очками.