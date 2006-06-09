Украинцы прилетели на Чемпионат мира последними

17:20, 09 июня 2006
Спорт
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Шевченко молчит

В пятницу сборная Украины последней из команд-участниц чемпионата мира прибыла в Германию, прилетев в берлинский аэропорт.

Главный тренер Олег Блохин был в приподнятом настроении, сказав, что «настроение в команде прекрасное», сообщает «Germany06».  Нападающий «Челси» Андрей Шевченко, проходя мимо журналистов в солнцезащитных очках, приветствовал итальянских журналистов, но отказался отвечать на любые вопросы.

 

«ForUm» 

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