ФФУ остановилось на двух кандидатурах на пост главного тренера сборной

Как пишет ресурс Sport.ua, сегодня после совещания должностных лиц ФФУ было принято рассмотреть на должность главного тренера главной команды страны шведского специалиста Свена-Йорана Эрикссона и отечественного специалиста Михаила Фоменко, который также является главой комитета национальных сборных ФФУ.

Как сообщил президент украинской Премьер-лиги Виталий Данилов после совещания, руководство ФФУ проведет переговоры с обоими кандидатами, после чего примет окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, ранее С.-Й.Эрикссон опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с Федерацией футбола Украины о его назначении главным тренером украинской сборной.

"Нет, у меня нет никакого прямого контакта с Федерацией футбола Украины. Агенты говорили об этой вакансии, но говорить о чем-то больше не приходится", – сказал С.-Й.Эрикссон.

"Мы посмотрим, чем эта ситуация закончится в будущем", – добавил тренер.

28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил, что федерация рассматривает около 30 кандидатур на должность главного тренера национальной сборной.

По словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого понадобится около 5-7 дней. Как сказал А.Попов, в списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение приблизительно поровну.

Говоря о кандидатурах иностранных тренеров, которые обсуждались в СМИ в последнее время, первый вице-президент ФФУ, отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.

5 декабря официальный сайт украинской федерации сообщил, что ФФУ рассматривает 5 кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Украины по футболу.

«На сегодня отобрана группа из пяти тренеров, среди которых есть и украинцы», - цитирует президента ФФУ А.Конькова сайт.

При этом президент федерации не назвал фамилии претендентов, сославшись на необходимость проведения соответствующих консультаций.