Луческу хочет использовать слабости ”Милана” и уйти с Сан-Сиро под аплодисменты

«Милан» не может позволить себе такую роскошь, как второй подряд проигрыш дома, признал вчера на пресс-конференции тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу. Тренер добавил, что не сомневается, противник хорошо подготовился к приему «Шахтера». Тем более, что клуб «Эмполи» сделал медвежью услугу «Шахтеру», разозлив «Милан». («Милан» проиграл «Эмполи» в матче серии А)

«Как профессионалы, мы отдаем должное уважение «Милану». И хозяева поля, как я думаю, тоже понимают, что «Шахтер» – сильная команда. У нас приличный уровень техники, хорошая организация игры. Естественно, мы не можем перевернуть нашу игру... Скорее всего, мы единственная европейская команда, в состав которой входит 4 молодых бразильца. Я имею в виду Илсиньо, Жадсона, Фернандиньо и Виллиана. Понятно, что я не могу повлиять на природу моих игроков. Это невозможно. Мы не можем действовать так, как это делала команда «Эмполи»... Но, конечно, я бы предпочел поставить «Милан» в трудное положение», - цитирует слова Луческу официальный сайт ФК «Шахтер».

«Игра с «Селтиком» была очень хорошей, - сказал Луческу. С «Бенфикой» похуже, но все равно мы постарались сделать все возможное. Я надеюсь, что завтра мы покинем «Сан-Сиро» под аплодисменты», - добавил тренер.

Также Луческу отказался говорить о тактике. «Я думаю, что «Милан» предложит атакующий футбол, - заметил он. - Начало нас ждет очень трудное. Но мы постараемся в конце игры использовать все слабые стороны «Милана».