МВД и Федерация футбола подписались взаимодействовать

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, такое сотрудничество между правоохранительным и спортивным ведомствами станет важным фактором профилактики детской преступности, а также формирования здорового образа жизни подрастающего поколения украинских граждан.

Управление криминальной милиции по делам детей МВД (УКМДД) и Федерация футбола Украины сотрудничают уже длительное время, отмечают в министерстве. Позитивным достижением такого взаимодействия стало проведение в 2012 году нескольких спортивных фестивалей. В них приняли участие более трех тысяч детей, в том числе подростки, состоящие на профилактическом учете в ОВД.

Финальный фестиваль состоялся 14 сентября на столичном стадионе имени Банникова. На этом спортивном празднике работники УКМДД апробировали методику проведения работником милиции интерактивного занятия с детьми на футбольном поле. Правоохранители использовали мультфильм на профилактическую тематику, а также обсуждали с подростками разные жизненные ситуации, заложником которых ребенок может стать в случае противоправного поведения, употребления алкоголя или наркотиков.

По мнению правоохранителей, такая просветительско-профилактическая работа способствует выработке у ребенка собственной позиции – сделать выбор в пользу здорового образа жизни, безопасного окружения. Кроме того, одним из заданий подобных мероприятий является налаживание партнерского диалога между работниками милиции и детьми.

В ноябре состоялась предварительная рабочая встреча руководства УКММД с организационным отделом ФФУ, на которой стороны обсудили организационные моменты последующего сотрудничества. Среди них, в частности – отбор кандидатов от территориальных органов внутренних дел, образования, представителей ячеек ФФУ и проведение их обучения.

Кроме того, в рамках сотрудничества предусмотрена разработка и издание методических рекомендаций для работников региональных органов внутренних дел относительно проведения фестивалей «Открытые развлекательные футбольные школы», изготовление флаеров с указанием телефонов «горячих линий» и информацией, куда в случае необходимости ребенок может обратиться для получения юридической, социальной или психологической помощи.

Также меморандумом предусмотрено создание «Школы юного болельщика», целью деятельности которой станет формирование у детей культуры поведения на стадионе, толерантного отношения к окружающим.

Предусмотрено, что проведение спортивных фестивалей станет ежегодным.