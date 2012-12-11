Мэр Донецка готов принять Евро-2020

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя решение исполкома УЕФА, что Евро-2020 пройдет не в одной или двух странах-организаторах, а в ряде городов разных стран Европы.

«Заявку будет подавать Федерация футбола Украины. Какие города и спортивные арены они определят – это их компетенция. Если будет такая инициатива (проведение Евро-2020 в Донецке - УНИАН), мы будем поддерживать и решать те задачи, которые стоят», - отметил мэр.

При этом он подчеркнул, что «спортивный стадион «Донбасс-арена» – один из лучших в Европе, и самый посещаемый, это доказано».

Как сообщал УНИАН, экс-президент Федерации футбола Украины и член исполкома УЕФА Григорий Суркис назвал Киев и Донецк возможными претендентами от Украины на проведение футбольного Евро-2020, который именно с 2020 года будет проводится сразу в нескольких странах Европы.

Говоря о критериях отбора европейских городов, которые смогут претендовать на прием матчей чемпионата, Г.Суркис отметил, что уже сегодня совершенно очевидно, что арены, на которых состоятся матчи турнира, должны вмещать не менее 50 тыс. зрителей. Также, по его словам, понятно, что УЕФА, возможно, откажется от приема заявок, если в них будет идти речь о строящихся стадионах.

Он пояснил, что сегодня последствия глобальных экономических проблем ощущают на себе не только развитые европейские страны, но и весь мир, а это является существенным препятствием для финансирования таких проектов из бюджета одной страны.

Г.Суркис добавил, что в принципе не может идти речь о том, чтобы претендентами на место проведения турнира стало сразу несколько городов одной страны. «Но я уверен, что ФФУ будет пытаться провести консультации с правительством, чтобы Украина также подала заявку. А у нас, соответственно, есть только два города-претендента: Донецк с его 50-тысячной «Донбасс-Ареной» и Киев с 70-тысячным НСК «Олимпийский», – отметил он.