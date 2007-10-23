Завершился первый тайм в матчах 3-го тура Лиги Чемпионов
22:29, 23 октября 2007Спорт
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На восемь команд забито 14 голов
Группа E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Лион 0:0
Фото Reuters
Группа F. Динамо Киев - МЮ 1:3 (Ринкон 34 - Фердинанд 10, Руни 18, Роналду 41), Рома - Спортинг 1:1 (Жуан 15 - Лиедсон 18).
Группа G. ЦСКА Интер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуэль 80), матч завершился. ПСВ - Фенербахче 0:0.
Группа H. Севилья - Стяуа 2:0 (Кануте 5, Луис Фабиано 17), Арсенал - Славия 3:0 (Фабрегас 5, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41).
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